A Mango per i Mercatini alla Corte del Castello

Tornano i “Mercatini alla Corte del Castello”. Domenica 9 ottobre il paese di Mango si anima nuovamente offrendo la possibilità di trascorrere una bella domenica in compagnia sulla piazza che, a partire dalle ore 10, ospita le bancarelle di antiquariato, artigianato e di oggettistica. Dalla stessa ora prende il via la “Giornata Pet Therapy ed Educazione cinofila” con percorsi e giochi dedicati a cura della Associazione Amici di Zampa del canile di Alba. Durante la giornata si svolge poi il concorso fotografico “Doggamy”: per partecipare si richiede di inviare le foto con i propri amici a quattro zampe all’indirizzo mail serviziproduttivi@comune.mango.cn.it.

Gustoso “Pranzo in Piazza” con la Pizzeria Savona Mobile che offre Fritto misto, Pizze e Crepes dolci. Alle ore 15.30 l’Associazione Manganum propone ai visitatori la passeggiata in Gnomovia e nel Percorso Fenogliano nel centro storico di Mango (prenotazione obbligatoria al numero telefonico 348.5192362). Alla stessa ora sono previste anche letture per i bambini a cura dei volontari laAV.

Info bancarelle: 3334555250.