A Castellero d’Asti sabato lo spettacolo “Er Cit Pruss Martinsec” della Compagnia “I Fafiuchè di Silvana”

Sabato 8 ottobre, alle ore 21 a Castellero d’Asti, nell’ambito della 40 Fiera della Nocciola a Palazzo Redoglia va in scena la Compagnia “I Fafiuchè di Silvana” in: “Er Cit Pruss Martinsec” (commedia brillante in piemontese) con la regia di Cristina Ghiringhello.

L’ingresso è libero.

SINOSSI

ER cit Pruss Martinsec

I Fafiuche’ di Silvana

Alla morte del nonno,il Barone Ricu Pruss Martinsec, l’omonimo nipote ne eredita il castello. Durante la prima visita trova gli appunti del nonno. Prova a mettere in pratica quanto letto, ma….!!!???

Vedrete, pudima nen contevi tut!!