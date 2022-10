A Canelli la mostra “Luci e Colori” di Anna Clara Beccaris e Piero Inalte

A Canelli sarà inaugurata venerdì 7 ottobre alle ore 17 presso Fuoco e Colore Contemporary Art Gallery in C.so Libertà 49, la Mostra “ Luci e Colori” di Anna Clara Beccaris e Piero Inalte. La mostra resterà aperta fino a domenica 23 e osserverà il seguente orario: martedì 10 – 12; venerdì, sabato, domenica 10 -12, 16 – 19; lunedì, mercoledì, giovedì chiuso; con la possibilità di visite fuori orario su appuntamento chiamando il 3421802393.

In occasione della manifestazione “Canelli città del vino”, sabato 8 e domenica 9 ottobre, si osserverà l’orario continuato 10 – 19.

La mostra vuole essere un ritorno all’immediatezza, alla realtà delle cose, delle figure e dei paesaggi; il quotidiano disposto con garbo e descritto mettendo in rilievo gli effetti di luci ed ombre.

Nei dipinti esposti i protagonisti sono la luce e il colore, quindi vengono valorizzati soggetti, anche anonimi, accentuandone l’aspetto cromatico; le opere diventano così delle autentiche “feste di colori” catturando l’attenzione dell’osservatore.

Anna Clara Beccaris è nata a Costigliole d’Asti e vive a Canelli. Si è diplomata al Liceo Artistico dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, frequentando i corsi di Francesco Casorati e Romano Campagnoli. In seguito si è laureata presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino.

E’ stata docente di Arte e Immagine nella scuola secondaria di primo grado, prevalentemente presso le Scuole Medie.”F.Carretto” di Montegrosso d’Asti e “C.Gancia” di Canelli.

Da sempre dipinge, prediligendo la figura, il paesaggio e le composizioni di nature morte, con linguaggio personale, immediatamente riconoscibile; ha partecipato a numerosi concorsi di pittura ed ha esposto le sue opere in parecchie mostre personali e collettive.

Nel 1978 ha tenuto la sua prima Mostra Personale nel Castello di Costigliole d’Asti. Hanno fatto seguito le Personali allestite al Palazzo della Provincia di Asti (1979), ad Agliano Terme (1979), a Canelli nel Salone della Cassa di Risparmio di Asti ( 1981), ad Agliano T. (1982), ad Alba alla Galleria della Maddalena (1983), al Palazzo della Provincia di Asti (1984), a Bra nella Chiesa di S. Rocco (1984), a Dogliani (1985), a Torino alla Galleria La Telaccia (1985), a Canelli alla Galleria La Finestrella (1986), al Castello di Costigliole d’Asti (1988), nella Cantina Dei Vini di Costigliole d’Asti (1994), a Torgnon AO (2019), a Torgnon AO (2020), al Castello di Costigliole d’Asti con la Prima edizione di Roràrte(2020) e nuovamente al Castello di Costigliole d’Asti con la Seconda edizione della Mostra Roràrte (2021), a Palazzo Ottolenghi ad Asti, al Castello di Costigliole d’Asti con la Terza edizione di Roràrte ed ancora a Torgnon AO (2022).

Piero Inalte è nato e vive a Canelli. Si è laureato presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino. Ha sempre coltivato la passione per il disegno e la pittura, con un linguaggio fedele all’interpretazione del vero.

Ha sviluppato le sue abilità in seguito all’incontro con Anna Clara Beccaris, con cui ha condiviso l’interesse per l’Arte.

Ha iniziato ad esporre i suoi dipinti alle mostre della Società Promotrice delle Belle Arti di Asti dal 1984 al 1996. Successivamente ha partecipato a numerose Mostre Collettive e Concorsi di Pittura tra cui “Living Art” a Lu Monferrato (AL), e a diverse edizioni di “Fuoco e Colore” presso il Palazzo Riccadonna a Canelli. Inoltre nel 2019 e nel 2020 ha esposto nelle Mostre Personali a Torgnon (AO). Nel 2020 ha anche partecipato alla Prima Edizione di Roràrte presso il Castello di Costigliole d’Asti , nel 2021 ha esposto alla Seconda Edizione della Mostra Roràrte a Costigliole d’Asti e a Torgnon con una mostra dedicata ai “Falsi d’autore”. Nel 2022 ha presentato le sue opere a Palazzo Ottolenghi ad Asti, ha partecipato alla terza edizione di Roràrte a Costigliole d’Asti ed ha esposto a Torgnon (AO).