“Vite a colori”: a Palazzo Lascaris storie di adolescenti e pandemia

Esperienze, stati d’animo e opinioni di un gruppo di teenager sul primo anno di pandemia in Italia. È il fulcro intorno al quale ruota il rapporto “Vite a colori“, curato dall’Istituto di ricerca Unicef “Innocenti” di Firenze che viene presentato giovedì 29 settembre alle 10 a Palazzo Lascaris, sede dell’Assemblea legislativa piemontese.

Promosso dal Consiglio regionale attraverso l’Ufficio della garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza in collaborazione con l’Unicef e l’Istituto scolastico comprensivo statale di Pianezza (To), l’evento intende portare alla luce il vissuto, le riflessioni e le storie – raccolte tra febbraio e giugno 2021 – di oltre un centinaio di studenti delle scuole medie e superiori di 16 regioni italiane.

Dopo i saluti del presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, dell’assessore regionale all’Infanzia Chiara Caucino, del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Stefano Suraniti, della presidente del Comitato italiano per l’Unicef – Fondazione Onlus Carmela Pace e della Presidente del Comitato regionale per l’Unicef del Piemonte Maria Costanza Trapanelli, la garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza Ylenia Serra modera i lavori, che prevedono la presentazione della ricerca e una tavola rotonda in cui i ragazzi interrogano esperti e rappresentanti della società civile e delle istituzioni. Le conclusioni sono affidate all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza nazionale Carla Garlatti.