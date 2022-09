Visite guidate alla sinagoga di Asti per la Giornata Europea della Cultura Ebraica

Domenica prossima, 18 settembre, avrà luogo la ventitreesima edizione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, la manifestazione che apre alla cittadinanza le porte di sinagoghe, musei e altri siti ebraici, con centinaia di appuntamenti, quest’anno in centodue località distribuite in sedici regioni, da nord a sud alle isole.

L’iniziativa, coordinata e promossa nel nostro Paese dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e alla quale aderiscono ventisei Paesi europei, ha quale tema a fare da fil rouge tra tutti gli eventi il “Rinnovamento”. Un invito a pensare nuovi modelli di convivenza e di sviluppo, di fronte alle grandi e difficili sfide del nostro tempo.

La Giornata Europea della Cultura Ebraica è un appuntamento ormai consolidato, che in Italia, come sostenuto dall’AEPJ, l’Associazione europea per la preservazione e la valorizzazione del patrimonio ebraico, vanta il primato di edizione più ampia e riuscita in Europa. Ogni anno infatti partecipano nella sola Italia decine di migliaia di visitatori, che aderiscono all’invito a scoprire un patrimonio culturale di notevole interesse storico, archeologico, architettonico, artistico, che per un giorno diventa fruibile all’unisono, grazie alla virtuosa collaborazione tra Comunità Ebraiche, Istituzioni, Enti locali e Associazioni attive sul territorio.

Ad Asti i visitatori potranno scoprire la sinagoga di vicolo Ottolenghi; una sinagoga dalla facciata discreta, che si palesa come tale solo per la scritta in ebraico sull’architrave del portoncino; realizzata nell’Ottocento ma con un cuore antico, perché fu realizzata là dove era già presente la precedente sinagoga del XVIII secolo, stupisce per i grandi finestroni e la cupoletta che le dona luce anche dall’alto. Ma la vera sorpresa è il piccolo museo interno, ricco di libri, documenti e arredi sacri che permette di scoprire molto della storia, della cultura e delle tradizioni degli ebrei astigiani, una comunità che molto ha contribuito nella vita sociale, economica e culturale della città.

Appuntamenti in Piemonte

A Torino

Ore 9.30 – Piazzetta Primo Levi, 12

Apertura ufficiale e saluti del Presidente Dario Disegni, del Rabbino Capo Ariel Finzi e delle Autorità

Ore 10.45 – Piazzetta Primo Levi, 12

Breve viaggio tra i beni culturali ebraici del Piemonte

Video realizzato dalla Comunità ebraica di Torino in collaborazione con il GET – Giovani Ebrei Torino. Interventi di Claudia Abbina, Baruch Lampronti, Daniele Segre e giovani del GET. Proiezione del video in piazzetta Primo Levi per l’intera giornata.

Ore 10.45-16.30 – Piazzetta Primo Levi, 12

Visite guidate alle Sinagoghe torinesi. Le visite sono libere e senza prenotazione.

Ore 10.30 – Cimitero Monumentale, Corso Regio Parco, 80

Visita al settore ebraico del cimitero monumentale. A cura di Artefacta Beni Culturali. Partecipazione libera, senza prenotazione. Ritrovo in corso Regio Parco 80, davanti alla lapide commemorativa delle vittime del nazifascismo.

Ore 14.00 – Piazza Carlina, angolo via Des Ambrois

Passeggiata intorno alle case che furono il ghetto cittadino. A cura di Artefacta Beni Culturali. Partecipazione libera, senza prenotazione.

Ore 16.30 – Piazzetta Primo Levi, 12

Il Talmud: una storia di tradizione e rinnovamento

La traduzione commentata in italiano: un ulteriore passo verso l’innovazione? In collaborazione con la casa editrice La Giuntina.

Ore 18.00 – Piazzetta Primo Levi, 12

Concerto con musiche di Salomone Rossi

Complesso di viole da gamba del Conservatorio G. Verdi di Torino diretto dalla prof.ssa Sabina Colonna Preti.

In Piemonte

Alessandria, via Milano 7

Visite alla sinagoga in partenza ogni ora dalle 10 alle 19 (a cura di Artefacta Beni Culturali).

Asti, via Ottolenghi 8

Visite alla sinagoga e alla mostra permanente, in partenza ogni ora dalle 10 alle 19 (a cura di Artefacta Beni Culturali).

Carmagnola, via Bertini 8

Visite alla sinagoga e alla mostra permanente, in partenza ogni ora dalle 10 alle 19 (a cura di Artefacta Beni Culturali).

Cherasco, via Marconi 6

Visite alla sinagoga e alla mostra permanente, in partenza alle ore 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 (a cura della Fondazione De Benedetti).

Chieri, via Vittorio Emanuele II (davanti all’Arco)

Passeggiata dal ghetto cittadino ai cimiteri in partenza alle 15.30 (a cura di Artefacta Beni Culturali in collaborazione con la Pubblica Amministrazione e l’associazione culturale Carreum Potentia).

Cuneo, Contrada Mondovì 20

Visite alla sinagoga in partenza ogni ora dalle 10 alle 19 (a cura di Artefacta Beni Culturali).

Ivrea, Via dei Mulini, 30

Visite al settore ebraico del cimitero comunale, in partenza ogni ora dalle 10.30 alle 16.30 (a cura di Artefacta Beni Culturali).

Mondovì, via Vico 65

Visite alla sinagoga in partenza ogni ora dalle 10 alle 19 (a cura di Artefacta Beni Culturali).

Saluzzo, via Deportati Ebrei 10

Visite alla sinagoga in partenza ogni ora dalle 10 alle 19 (a cura di Artefacta Beni Culturali).

Tutte le visite sono guidate, a ingresso libero e senza prenotazione.