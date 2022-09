“Vieni ti racconto una storia”: al Parco del Borbore di Asti la fiaba di Alì Babà

Sabato 10 settembre alle 17 al Parco del Borbore “Emanuele Pastrone” si svolgerà l’happening “Vieni ti racconto una storia…Alì Babà e i quaranta ladroni” nell’ambito della XIV edizione del Festival del paesaggio agrario, organizzato dall’Associazione Davide Lajolo, in collaborazione con l’Associazione Paesaggi Vitivinicoli Unesco.

La favola sarà raccontata ai bambini e agli adulti dall’attore Francesco Visconti, molto amato dal suo pubblico, autore delle “Letture del Lunedi”; i piccoli allievi dell’Associazione culturale Suzuki Asti, diretti dai Maestri Elena Enrico, Lucilla Brasola e Marco Demaria, eseguiranno dei brani musicali.

L’evento, che si svolgerà nell’anfiteatro naturale tra gli alberi, è aperto a tutti, con l’intento di coniugare fantasia di parole e musica nel rispetto dell’ambiente, dando vita al Parco. E, invece che invitare il pubblico, lo va a incontrare dove già si trova. Lo spettacolo è per i bambini e per gli adulti che hanno bisogno di coltivare la loro fantasia. Il Parco è molto frequentato, e se ne prendono cura da undici anni i volontari Teresa Lazzarato e Fiore Lazzaro, dando il buon esempio nel rispettare l’ambiente soprattutto ai bambini. Nell’occasione ci sarà un breve ricordo di Emanuele Pastrone, operaio Way Assauto, consigliere comunale, attore, il Falamoca della tradizione astigiana.

Evento libero.