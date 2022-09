Venti posti da personal shopper nel settore vendita caffè: appuntamento il 16 settembre all’Uni- Astiss

Dato l’ottimo risultato del recente medesimo evento del 27 luglio con l’avviamento di 6 collaborazioni, avendo l’azienda intenzione di creare una rete commerciale di 20 personal shopper, il Centro per l’Impiego di Asti continua la ricerca di ulteriori candidati: il nuovo appuntamento sarà il 16 settembre 2022 presso il Polo Universitario Uni-Astiss.

Si consolida così l’azione di sinergia fra i servizi erogati dal Centro Impiego di Asti, impegnato nel facilitare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro del mercato locale attraverso attività di preselezione e incontri coi potenziali candidati, e le aziende non solo locali ma anche nazionali.

Di seguito i dettagli della ricerca di personale:

Azienda presente su tutto il territorio nazionale specializzata nella vendita di caffè e prodotti della linea benessere sarà presente il 16 settembre 2022 dalle 9:30 alle 12:30 presso il Polo universitario Uni-Astiss in Piazzale De Andrè ad Asti per presentare interessanti opportunità lavorative per un importante progetto di sviluppo nella provincia astigiana.

20 POSTI DA PERSONAL SHOPPER

Mansione – La funzione principale del ruolo prevede la ricerca e acquisizione di clienti nel food and beverage, per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Si offre:

Inquadramento di sicuro interesse come lavoro autonomo ai sensi del D.L. 173/2005 vendita diretta e tutela del consumatore, oltre a bonus e incentivi

Carriera e avanzamento professionale

Disponibilità full o part time

Un lavoro piacevole e sfidante · Inserimento in un gruppo di lavoro affiatato e strutturato · Corsi di formazione professionale gratuiti e iniziale affiancamento sul campo · Titolarità della gestione del portafoglio clienti

Requisiti:

Attitudine ai rapporti interpersonali e al contatto con il pubblico

Forte motivazione e determinazione al conseguimento di una crescita personale verso ruoli aziendali rivolti all’apprendimento e all’ampliamento delle conoscenze

Inclinazione verso il lavoro di squadra e al raggiungimento degli obiettivi

Preferibilmente, ma non indispensabile, esperienza nel campo delle vendite

Patente B + mezzo proprio

Luogo di lavoro: Provincia di Asti

Per proporre la tua candidatura consulta l’offerta n. 29686 – N.20 personal shopper sul portale www.iolavoro.org

Modalità di invio della candidatura – Tramite il portale Home (iolavoro.org) clicca sul pulsante INVIA LA CANDIDATURA e compila il tuo profilo con tutte le informazioni. È necessaria l’autenticazione con SPID. Se non hai ancora Spid puoi richiedere un supporto utilizzando la chat di assistenza.

Modalità di candidatura alternativa – Per i candidati privi di SPID inviare cv aggiornato indicando nell’oggetto PERSONAL SHOPPER al seguente indirizzo:

candidature.cpi.asti@agenziapiemontelavoro.it

Per info: tel. 334 1039493 – 338 4702294 – email candidature.cpi.asti@agenziapiemontelavoro.it

Piattaforma Iolavoro con offerte di lavoro Home (iolavoro.org)

Offerta di lavoro Personal Shopper Profili ricercati (iolavoro.org)

