Valle Belbo e Bormida unite ad Acqui per salvare i malati di leucemia

“Non c’è DUE senza TE”: è il titolo della campagna nazionale ADMO “Match it now” di quest’anno per raccogliere donatori di Midollo Osseo e cellule staminali emopoietiche.

Il significato è semplice: ormai in zona abbiamo tanti Donatori che si sono dati disponibili in questi anni. Si chiede ad ognuno di portare “altro donatore” ad iscriversi e quindi raddoppiare le possibilità di salvare una vita. I Gruppi di Acqui, Canelli, Nizza M. e delle Valli Belbo e Bormida si sono uniti per organizzare insieme la Giornata di sabato 24 settembre ad Acqui Terme in via Saracco (Piazza della Bollente) dove tutte le persone che hanno tra 18 e 35 anni

potranno diventare potenziali donatori di vita!

Dalle 10 alle 20 ci saranno stand dove avere informazioni, ma anche per iscriversi direttamente al Registro Italiano dei Donatori con il metodo del tampone salivare. “E’ una grande occasione per i Giovani di uscire dall’anonimato e diventare l’unica persona la Mondo che può salvare la vita di un’altra persona, che ha lo stesso volto di un loro amico o familiare” dichiarano Patrizia Minelli ed Alessandra Ferraris, responsabili delle associazioni che organizzano l’iniziativa.

“Match it Now” è l’evento nazionale dedicato alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche promosso dal Ministero della salute, Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), dalla Federazione ADMO e dalla Federazione ADOCES e dall’associazione Adisco, con il patrocinio di Rai per il Sociale .

Per rendere tutto più semplice le persone interessate possono compilare, già da casa, il modulo di iscrizione online al Registro IBMDR: ISCRIZIONE (donatoriadmo.org)