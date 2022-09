Una nuova sonda ecografica al Cardinal Massaia grazie al Rotary Club Asti

Una nuova sonda ecografica portatile è a disposizione della Chirurgia Vascolare del Cardinal Massaia grazie alla generosità dal Rotary Club Asti.

A comunicarlo è l’Asl di Asti che spiega che si tratta di “un piccolo strumento ma di grande utilità per i medici e per gli operatori dell’Ospedale.” La sonda, collegata a un palmare, permette di eseguire esami in modo rapido, senza dover muovere i pazienti, e consente di visualizzare e trasmettere le immagini anche a distanza, in caso di necessità.

“Siamo grati al Rotary Club Asti per aver dimostrato ancora una volta attenzione per l’attività dei nostri professionisti con questa donazione: un gesto che conferma la fiducia nei confronti dell’Asl e rafforza la collaborazione con il territorio nell’erogare i servizi ai cittadini.”