Una favola per adulti nel prossimo aperitivo letterario della Biblioteca Monticone di Canelli

Uno splendido cortile, ai piedi di un maestoso albero.

Un appassionato lettore che vuole condividere le emozioni suscitate da un libro.

Lettori interessati a respirare storie e racconti in compagnia di altri lettori.

Questi gli ingredienti degli aperitivi letterari organizzati dal consiglio della Biblioteca G. Monticone di Canelli.

Dopo la passione e la competenza dimostrate da Vittorio Gambino con la sua lettura del capolavoro di Kundera, giovedì 22 settembre l’appuntamento sarà con Loredana Raguzzoni, che proporrà una favola per adulti: “I gatti di Cimafredda”, di Massimo Podenzani. Un cambio di registro, rispetto al libro appena presentato, per stuzzicare la curiosità, per provare a pensare e a leggere la realtà anche attraverso la leggerezza e la profondità di una favola. All’incontro sarà presente l’autore che interverrà, insieme all’illustratore Paolo Maria Fumagalli, per svelare alcune curiosità sul libro e guidare il pubblico in questo viaggio tra fantasia e realtà.

Come sempre al termine, per chi lo desiderasse, l’aperitivo servito dall’Osteria dei Meravigliati.

L’appuntamento è alle ore 18.30, nel cortile della Biblioteca, in Via G.B. Giuliani 29, a Canelli. In caso di maltempo l’evento si svolgerà nei locali al secondo piano, circondati dagli scaffali dei libri che attendono di essere presi in prestito.