Un vivo periodo di incontri con la comunità per un adattamento al cambiamento climatico nel sito UNESCO

L’Associazione per il patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato UNESCO è lieta di inaugurare un vivo periodo di convegni ed incontri sul tema del cambiamento climatico ai quali invita la comunità, i cittadini, i soci, le amministrazioni comunali a partecipare. L’auspicio è di dialogare, scambiare prospettive, condividere esperienze, buone pratiche e ragionare su possibili soluzioni al fine di proporre un piano di adattamento al cambiamento climatico nel sito UNESCO.

Gli eventi si svolgono nell’ambito della Legge 77/2006 – E.F. 2019 del Ministero della Cultura, per il progetto “Innovazione tecnologica a supporto della tradizione versus il cambiamento climatico nel sito UNESCO” e in collaborazione con AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale.

I cambiamenti climatici richiedono una sostanziale modifica degli approcci alla gestione del territorio, occorre pertanto iniziare il più presto possibile un percorso insieme di adattamento agli stessi, agendo sugli effetti, limitando la vulnerabilità territoriale e socio economica ai cambiamenti del clima e aumentando il grado di conoscenza. Tali approfondimenti sono necessari per definire i maggiori effetti sui territori locali e individuare possibili azioni di contenimento, attraverso processi virtuosi di cittadinanza attiva.

Il progetto prevede un ciclo di tre appuntamenti, uno rispettivamente per ogni provincia del sito UNESCO seriale, ed un workshop conclusivo, il tutto con relatori esperti sul tema.

«Si è pensato di organizzare tre momenti (uno per provincia) articolati tra enologia, viticoltura e paesaggio ed un workshop, per favorire la partecipazione di più amministratori del territorio, per fare anche il punto su questo progetto che è entrato nel vivo delle sue azioni, per un confronto e raccogliere proposte», afferma Roberto Cerrato, direttore dell’Associazione Paesaggi Vitivinicoli UNESCO.

Il primo convegno si terrà il 5 ottobre ad Alba (CN), presso la Chiesa di San Giuseppe alle ore 18, a tema Cambiamento Climatico & Enologia.

Il secondo appuntamento sul tema Cambiamento Climatico & Viticoltura si terrà a Nizza Monferrato (AT) presso il Foro Boario il 7 ottobre alle ore 18.

Il terzo appuntamento riguarderà il Cambiamento Climatico & Paesaggio e si terrà a Casale Monferrato (AL) presso il Castello il 12 ottobre alle ore 18.

Infine, a conclusione del ciclo di convegni avrà luogo un workshop dal titolo “Innovazione & Adattamento, le risposte dei territori UNESCO alle sfide del cambiamento climatico” il 14 ottobre alle ore 10 presso la Sede Sociale di Asti.

Per ogni dettaglio e per la prenotazione dei posti in sala si prega di inviare un’e-mail all’indirizzo: info@paesaggivitivinicoliunesco.it.