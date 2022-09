Tutto pronto per la nona edizione di Asti Benessere, confermata anche in caso di maltempo

Tutto pronto per la nona edizione di Asti Ben Essere che si svolgerà anche in caso di pioggia. Un’intensa giornata ricca di proposte ed eventi dedicata alla conoscenza delle diverse discipline e tecniche olistiche e naturali.

Il tema di quest’anno è ‘La Comunità che Cura’ che verrà in particolare trattato dai tre Convegni in programma e dai diversi incontri laterali.

Come da tradizione particolare attenzione verrà dedicato alle sedute individuali praticate da operatori di diverse discipline. Molto ricco sarà lo spazio espositori con associazioni, agricoltori bio e cooperative sociali. Uno spazio specifico sarà inoltre dedicato a mamma-papà-bimbi tutto al naturale.

Per provare il gusto della sana alimentazione il pranzo sarà curato dal Laboratorio astigiano di gastronomia vegana di Augusta Furia e la cena bio-equa e solidale dalla Cooperativa Sociale Proteo di Mondovì.

Mobilità sostenibile con la biciclettata della rete sociale ASTICAMBIA alle ore 10.00 e l’impegno a tener pulita la nostra città con il plogging sempre con partenza alle 10.00.

Alle 18.00 è in programma la sfilata con i vestiti Oso, marchio delle sartorie sociali italiane con un anteprima curato da Chapitombolo Academy di Monale.

Ingresso libero.

Per il programma completo: brochure AstiBenessere2022 DEFINITIVA

ASTI Ben Essere 2022

ASTI, Corcolo Foyer delle Famiglie

Asti, via Milliavacca 5

orario 9.00 – 21.00

INFO



http://www.facebook.com/astibenessere

http://www.instagram.com/astibenessere