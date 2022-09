Tutto pronto per la 5a edizione di Mor…Nizza 2022: il programma della tre giorni

Dal 23 al 25 settembre la quinta edizione del pellegrinaggio Mor…Nizza è ricca di appuntamenti fissi ed emozionanti novità.

Il 23 settembre, verso San Michele

Alle ore 15.00 raduno all’Istituto “Nostra Signora delle Grazie” e si parte! La prima tappa è fissata alla frazione di San Giuseppe, dove la famiglia Chiappone aprirà la chiesetta ed offrirà ai pellegrini un ristoro spirituale con rinfresco.

Alle ore 21.00 presso l’Auditorium “Trinità” il reporter e pellegrino Sergio Ardissone presenta “il cammino di san Benedetto” proiettando un suo filmato con immagini della natura e dei luoghi percorsi. Al termine ci sarà lo spazio per rispondere alle curiosità dei presenti.

Il 24 settembre, verso Acqui Terme

Alle ore 8.00 taglio del nastro alla presenza dell’Amministrazione locale, preghiera di inizio cammino e poi partenza alla volta di Acqui Terme, ma solo dopo la foto ricordo! Si attraverseranno verdissime colline e gioiosi paesi, e i pellegrini saranno accolti dalla simpatia degli abitanti di Castel Boglione presso la Panchinona Panoramica, per una pausa rinfrescante. Arrivati a Castel Rocchero saremo sul sagrato della chiesa di Sant’Andrea: l’Amministrazione e la Proloco ci offriranno dei biscotti accompagnati dal mosto di moscato. Il cammino proseguirà sino alla Bollente di Acqui Terme, dove i camminatori verranno salutati dalla giunta locale. Ci sarà un meritato “desco del pellegrino”, come ricompensa delle fatiche. Nel pomeriggio, visita alla cittadina termale e conclusione alle ore 18.00 con la Messa nella Cattedrale. In conclusione di giornata pernottamento in loco o rientro a Nizza Monferrato.

Domenica 25 settembre, verso Mornese

La giornata di domenica 25 permetterà sia ai camminatori sia a chi preferisce giungere alla meta con i mezzi di poter partecipare al pellegrinaggio, grazie ad un pullman. Infatti tutti i pellegrini giungeranno fino a Silvano d’Orba, da qui ci sarà chi proseguirà alla volta di Mornese a piedi attraverso i freschi sentieri dell’Alto Monferrato e chi giungerà attraverso il mezzo.

Quest’anno la meta mornesina sarà la Valponasca, un luogo rilassante, dove regna il silenzio e si vive a pieni polmoni la forte spiritualità che la pervade.

Verso le 13.00, all’arrivo dei camminatori si consumerà un nuovo Desco del Pellegrino, accompagnato da fraternità e allegria.

Dopo un pomeriggio condito da spirito salesiano, alle ore 16:00 la Santa Messa concluderà la giornata e si tornerà a Nizza Monferrato, dove chi non avesse ancora votato potrà farlo!

Per documentare il pellegrinaggio sarà presente TeleNizza che trasmetterà in diretta alcune parti del cammino pellegrinaggio con brevi interviste ai presenti.

L’iniziativa è gratuita, sarà richiesto un contributo di 10 € per i singoli pasti e di 10 € per il pullman. La prenotazione è richiesta per motivi organizzativi entro mercoledì 21 settembre.