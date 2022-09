Tragico incidente in montagna: escursionista astigiano muore colpito da una frana in Valsusa

Un escursionista astigiano di 40 anni è stato trovato morto da un tecnico del Soccorso Alpino poco sotto la cima della Rocca Patanua, nel comune di Condove.

Si tratta di Marco Diliberto, di Portacomaro, molto conosciuto nell’Astigiano come dimostrano le molte attestazioni di cordoglio espresse sui social network dagli amici e da chi lo conosceva.

Da una prima ricostruzione dell’incidente sembra che l’uomo sia stato colpito da una scarica di sassi franata sul sentiero e che sia poi deceduto, non si sa se per la caduta o per il ferimento da parte di un masso. Intorno alle 14:30 di ieri, domenica 25 settembre, è stato dato l’allarme che ha fatto arrivare sul posto due squadre di soccorritori del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza con un infermiere a circa 500 metri di dislivello a valle dal punto dell’incidente.

Le squadre, giunte a piedi, hanno immobilizzato e imbarellato l’uomo per il trasporto verso l’eliambulanza, dove i sanitari hanno tentato inutilmente di rianimarlo.

La salma è stata quindi trasportata a valle intorno alle 18, dove è stata presa in carico dai carabinieri per le operazioni di polizia giudiziaria.