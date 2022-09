Tornano le letture ad alta voce alla Biblioteca Monticone di Canelli

I bambini tornano nella biblioteca Monticone per leggere insieme.

Dopo gli incontri gestiti on line durante il Covid, nel 2020 e dopo la chiusura per i lavori e lo spostamento della Biblioteca, riprende questo appuntamento, atteso e molto seguito dai più piccoli appassionati di favole, storie e libri.

Le letture ad alta voce, proposte ormai dal 2014 ed inserite all’interno del progetto “Nati per leggere”, saranno gestite dai volontari e dai membri del consiglio di biblioteca: Paola, Selene, Loredana e Gianni.

I nuovi locali, in via G B. Giuliani 29, riprenderanno vita, si riempiranno di avventure, risate e magia, e le letture avranno spazi più ampi e a misura di bambino; spazi a cui, come canellesi, siamo affezionati, perché presenti nei nostri ricordi d’infanzia.

Il primo appuntamento sarà sabato 1° ottobre, alle 10, per tutti i bambini delle Scuole dall’Infanzia e della Scuola Primaria. L’ingresso è gratuito e i bambini dovranno essere accompagnati. Approfittando dell’iscrizione gratuita, l’incontro potrà essere l’occasione per prendere fino a tre libri in prestito.

L’appuntamento tornerà ogni mese, il 5 novembre, il 3 dicembre, il 14 gennaio 2023, il 4 febbraio, il 4 marzo, il 1° aprile e, ultimo appuntamento, il 6 maggio. “Riapriremo i libri pensando a Mariangela Santi, sempre presente ad animare le letture, che ha sempre voluto promuovere, in vari modi, per avvicinare ed appassionare i più piccoli alla lettura” è il commento dei volontari.

Altro appuntamento da mettere in agenda, lo spettacolo “Storie in valigia” del cantastorie Antonio Argenio, il 9 ottobre 2022, alle ore 16, in piazza Amedeo d’Aosta. Questa nuova occasione permetterà di ritrovare un amico che aveva già letto per i più piccoli canellesi, lungo la Sternia e nella terrazza degli innamorati.