Torna “Nizza è Sport”, giornata di promozione delle associazioni sportive locali

Sabato 17 settembre torna “Nizza è Sport”, giornata dedicata alla presentazione e alla promozione delle associazioni sportive locali con la collaborazione delle associazioni di volontariato. L’appuntamento è alle 15:30 a Campolungo per un pomeriggio di attività ludiche pensate per far conoscere lo sport a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni.

“Saranno 18 le associazioni presenti, tra cui le asd di danza del territorio, che eseguiranno le sequenze di ballo imparate in queste anni” spiega il consigliere delegato alle Associazioni sportive, Maurizio Pavone, che aggiunge: “Ci auguriamo che la partecipazione sia numerosa e sentita dato che nelle edizioni pre-covid l’adesione è andata sempre crescendo. A tutti i partecipanti saranno consegnati gadget speciali e sarà offerta la merenda”.

Un plauso all’iniziativa arriva anche dal consigliere con delega alle Associazioni di volontariato, Andrea Forin: “È un progetto educativo che unisce cultura, sport e sociale, incentivando i ragazzi a coltivare le proprie passioni”. L’intera manifestazione è gratuita e non necessita di iscrizione e prenotazione. L’Amministrazione comunale ringrazia la ditta Ebrille nella persona di Gianni Ebrille, per il cospicuo contributo economico a supporto della manifestazione.