Torna “Alba in Bici” nella settimana europea della mobilità sostenibile

Nell’ambito della settimana europea della mobilità sostenibile, domenica 18 settembre torna Alba in Bici.

La biciclettata organizzata dal Comune di Alba quest’anno ha un nuovo punto di partenza e di rientro in piazza Medford dove, in contemporanea, si svolge anche Sport in Piazza, la manifestazione dedicata allo sport con il coinvolgimento delle associazioni cittadine.

La giornata si apre alle 10.30 con le iscrizioni nell’info point dedicato, allestito in Piazza Medford. Alle 15.30 parte la pedalata, con un divertente percorso di circa 10 chilometri, da fare in compagnia lungo le vie della città, passando per il quartiere San Cassiano, il centro storico e, al ritorno, il Parco Tanaro.

Per partecipare basta arrivare in sella ad una bicicletta da passeggio o una mountain bike, muniti di casco.

Apripista del corteo, le associazioni albesi Fiab e Alba Bike Team, che accompagnano i partecipanti lungo il percorso ad anello, con rientro in piazza Medford previsto per le ore 17.00 circa. All’arrivo golosa merenda per tutti.

Al termine della giornata sarà estratta a sorte, tra i partecipanti, una city bike.

L’iscrizione gratuita alla manifestazione può essere effettuata il giorno stesso, all’info point di piazza Medford, oppure online sul sito (clicca QUI), compilando l’apposito modulo e sottoscrivendolo al momento della consegna dei pettorali numerati, prima della partenza.

PER INFORMAZIONI: Comune di Alba Ufficio Cultura cultura@comune.alba.cn.it tel. 0173 292346. Info point allestito in piazza Medford il giorno della manifestazione