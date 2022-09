Terremoto a Genova: possibili disagi per la circolazione ferroviaria

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita questo pomeriggio a Genova alle le 15.39. Secondo la rilevazione di Ingv si tratta di una scossa di 4.1 gradi, con epicentro a Bargagli.

Le vibrazioni sono state avvertite in praticamente tutta la città, dalla Val Bisagno, al Centro alla Valpolcvera

Trenitalia comunica che in via precauzionale il traffico è sospeso tra Genova Brignole e Camogli dalle ore 15:50 per verifiche tecniche a seguito dell’evento sismico.

Questo è l’ultimo aggiornamento (ore 16:30) sulla situazione della circolazione ferroviaria

Il traffico è ancora sospeso tra Genova Brignole e Camogli.

La circolazione è interrotta anche nella tratta tra Mignanego e Genova San Quirico e tra Busalla e Genova Pontedecimo.

In corso l’intervento dei tecnici.

I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus.

Il treno IC 680 La Spezia Centrale (16:38) – Milano Centrale (19:57) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno IC 684 in partenza da La Spezia Centrale alle ore 18:38 e in arrivo a Monterosso alle ore 18:53, Levanto alle ore 19:00, Sestri Levante alle ore 19:23, Chiavari alle ore 19:30, Rapallo alle ore 19:39, Santa Margherita Ligure alle ore 19:44, Genova Brignole alle ore 20:07, Genova Piazza Principe alle ore 20:16, Pavia alle ore 21:23 e Milano Centrale alle ore 21:53.

Oggi ferma anche a Tortona e Milano Rogoredo.

