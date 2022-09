Palio, terminate le visite veterinarie: i promossi e gli scartati

Sono da poco terminate le le visite veterinarie al centro equestre “Il Capricorno” di Castell’Alfero. Oggi due cavalli non sono stati ritenuti idonei, mentre ieri tre mezzosangue non hanno ricevuto il semaforo verde dall’equipe veterinaria guidata dal professor Fulvio Brusa. In totale cinque sono i soggetti scartati a queste previsite del Palio di Asti 2022

Ecco il riepilogo delle visite di questi due giorni:

San Martino San Rocco: All e Anda e Bola

Toretta: Albalonga e Ballatisola

San Pietro: Vandà e Alba Solare

Viatosto: Austesu e Zinzula Sedilega

Tanaro: Arsenicolupen

San Lazzaro: Aiò de Sedini e Cristallo da Clodia

Don Bosco: Aurus e Umatilla

Santa Caterina: Red Riu e Carlibom

Baldichieri: Blue Star e Tempesta da Clodia

Cattedrale: Zamura

San Silvestro: Spartaco da Clodia

Castell’Alfero: Vanadio da Clodia

San Damiano: Zeniossu

Montechiaro: Aramis King e Zaffiro Azzurro

Nizza Monferrato: Zaminde

Canelli: Angelo Rosso

Moncalvo: Borghesia

San Secondo: Ultimo Baio e Arrajo

San Marzanotto: L’essenziale

Santa Maria Nuova: Ambra da Clodia e Bolina da Clodia

San Paolo: Assalto e Zio Fester

Non sono risultati idonei:

Tanaro: Bagoga

Cattedrale: Forban du pecos

Nizza Monferrato: Calliope da Clodia

San Marzanotto: Sultano

San Silvestro: Zodiaca

La commissione, a seguito della non idoneità riscontrata ieri, ha infine valutato il cavallo presentato da San Silvestro, Spartaco da Clodia, che è risultato idoneo.