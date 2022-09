Teatro, passeggiata e apericena con la Pro Loco di Serravalle d’Asti

L’Associazione Serravallese Pro Loco vuole salutare l’estate 2022 con due iniziative.

Si inizia sabato 17 settembre alle 20,30 con una serata teatrale. Ospite la compagnia “I NovArte Comic” che presenta la commedia divertente “Chi porta i pantaloni?”. In scena: Teresa Avitabile, Daniele Barcaro, Franco Cerrato, Maria Eusebio, Cristina Viarengo. Regia di Franco Cerrato.

Ingresso libero a offerta volontaria. Info: 3475140206

Domenica 18 settembre ci sarà “Settembre in marcia”, camminata non competitiva di circa due ore nei dintorni della frazione. Ritrovo alle 15 nella sede della Pro Loco (località Serravalle 15) con partenza alle 15,30. Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe adeguate per tratti di sterrato e boschivo. Il rientro in Pro Loco è previsto per le 18 per un apericena a buffet.

Costo: 15 euro (bambini fino a 5 anni gratis, da 6 a 12 anni 8 euro). Iscrizioni entro il 15 settembre ai seguenti numeri: 3404897365, 3334603704, 3409212961.