Teatro, danza e visite al museo: le iniziative di settembre dell’Apri Asti per i non vedenti

Settembre ricco di iniziative con l’Apri Asti, l’associazione Pro Retino Patici Ipovedenti di Asti.

“Anche i non vedenti nel loro piccolo si incazzano” – Prove spettacolo teatrale, sabato 10 e 24 settembre, dalle 9,30 alle 11,30. Presso il salone principale del circolo A. Nosenzo.

“Danzaterapia” – venerdì 9 settembre, dalle ore 17,30 alle ore 19. L’iniziativa è aperta a soci, volontari e simpatizzanti e sarà tenuto da Maria Del Carmen Crisci, danzaterapista. Si consiglia di indossare indumenti comodi e calze antiscivolo. L’evento si terrà nel salone principale del circolo A. Nosenzo

“Pupylla, una rosa speciale” – Caffè letterario – venerdì 23 settembre, dalle ore 17,30

Soci, volontari e simpatizzanti presteranno la loro voce proponendo testi, poesie e canzoni sui fiori. Presso il Vivai Natura e Vita, Località Revignano, 201, 14100 Bramairate. Si potrà acquistare la rosa “pupylla” pro APRI ASTI. L’evento è aperto alla cittadinanza

Infine l’associazione Apri Asti raccoglie adesioni per organizzare una visita guidata al museo per ipo, non vedenti e volontari Magmax – Museo di Minerali (Asti, via Roero, 2). Le adesioni devono pervenire entro e non oltre il 30 settembre scrivendo a: asti@ipovedenti.it. L’ingresso è gratuito

La sede dell’Apri Asti è aperta: lunedì e martedì dalle 15,30 alle 18, presso Circolo A. Nosenzo, via Filippo Corridoni, 51 Asti, previa appuntamento telefonico