Tagliando della Memoria e Maratona Alzheimer, le iniziative ad Asti in occasione del mese mondiale per l’Alzheimer

L’Associazione Alzheimer di Asti in occasione del mese mondiale per l’Alzheimer ha organizzato per i prossimi giorni due interessanti iniziative connesse con la Maratona Alzheimer

La prima si terrà mercoledì 21 settembre presso la sede dell’Associazione in via Scotti 13 ad Asti dove dalle 9 alle 18 si svolgerà un “Tagliando della Memoria” un test gratuito seguito da psicologhe sotto il coordinamento del dottor Marcello Francesconi a cui posso partecipare tutti i cittadini, preferibile fissare un appuntamento al numero 3880711203.

Il giorno dopo, giovedì 22 settembre si svolgerà in compagnia degli Amici della Caraffa a Villa Quaglina alla periferia di Asti, una camminata nelle colline partendo dalle ore 8,30; è possibile acquistare le magliette dell’evento presso il negozio “Run” di corso Alessandria, 147 ad Asti; dalle ore 9,30 alle 12 vi sarà un’attività corpo e mente. Alle 12,30 pranzo di fine estate.

La Maratona in forma diffusa, fortemente voluta dalla Fondazione Maratona Alzheimer, ha l’obiettivo di ricordare che le persone con Alzheimer e demenza, pur perdendo progressivamente la memoria di sé stessi e del mondo, non perdono diritti, ma ne acquisiscono: il diritto all’accessibilità e alla specificità della cure, il diritto all’accoglienza, all’amorevolezza, alla stimolazione cognitiva delle risorse residue, il diritto a non essere dimenticati, il diritto alla socialità e al vivere liberi dallo stigma sociale. Negli ultimi due anni anche Asti ha partecipato alla Maratona diffusa una delle 43 piazze italiane che hanno raccolto solidarietà e fondi.

Nella foto: Il roseto all’ingresso della Sede Dell’Associazione Alzheimer di Asti.