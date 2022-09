Storie di uomini, stretti e canali: Maurizio Molan ospite al Castello di Cisterna

Venerdì 23 settembre alle 21, al Castello di Cisterna, Maurizio Molan presenterà “Tra due mari.Storie di uomini, stretti e canali” (Libreria Geografica). Ne discuterà con Luca Anibaldi.

L’incontro è promosso da: Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese – I.C. S. Damiano, Museo di Cisterna con Fra

Production Spa, Libreria “Il Pellicano”, Aimc di Asti e rientra nel percorso “Vecchie e nuove R-Esistenze – Art. 3: uguali e diversi”.

“Una grande passione per la geografia, unita al fascino della conoscenza e della scoperta, muovono l’autore a indagare su un argomento poco studiato: gli stretti e i canali marini del mondo. “Unisce due mari e divide due terre”, sarebbe la definizione perfetta di stretto in un cruciverba. Spaziando dal Mediterraneo agli stretti di Bering e di Magellano, al canale della Manica e ai canali artificiali di Panama, Suez, Corinto e Kiel, l’autore propone una visione caleidoscopica che alterna il rigore geografico alla leggerezza di aneddoti curiosi su navigatori quali Bering, Cook, Drake, Magellano e Pigafetta ed esploratori come Núñez de Balboa, Nordenskiöld, Bove e Amundsen. Anche la letteratura di viaggio trova spazio in questo libro, con scrittori del calibro di Chatwin, De Amicis, Kerouac e Rumiz. L’autore mette inoltre in rilievo l’importanza strategica ed economica che stretti e canali, diventati sempre più colli di bottiglia della navigazione, hanno nello scenario geopolitico internazionale, alla luce delle recenti vicende del conflitto russo-ucraino. Non mancano, infine, i richiami sui temi ambientali del clima e sull’inquinamento delle acque e dei fondali marini, con uno sguardo attento e aperto a nuovi scenari di vita e d’avventura su un filo d’orizzonte blu, quello del mare”.

Maurizio Molan è nato ad Alessandria nel 1953. Laureato in Medicina e Chirurgia, si è specializzato in chirurgia generale e toracica. Ha partecipato a missioni mediche e umanitarie in Africa, Bangladesh e Perù. Ha realizzato con varie associazioni progetti umanitari ed educativi nel mondo, in particolare per i bambini. Si occupa di attività divulgative culturali e di medicina preventiva nelle scuole e nelle Università della Terza Età.

Luca Anibaldi è tra gli organizzatori delle iniziative del Polo cittattiva per l’astigiano e l’albese, volontario del Museo Arti e Mestieri Onlus di Cisterna d’Asti. Fa parte della rappresentanza sindacale dell’azienda informatica in cui lavora e anche del Direttivo provinciale della Filcams/Cgil dal 2020 e ha fatto parte di quello dello Fiom/Cgil dal 2013 al 2019.

Link modulo iscrizioni: www.scuolealmuseo.it/blogdidattica.

Per informazioni: polocittattiva_formazione@icsandamiano.it