Speciale Artigianato nei punti vendita Rava e Fava

Sabato 10 settembre nei due punti vendita Rava e Fava astigiani di piazza Porta Torino 14 e via Cavour 83 seconda giornata di Speciale Artigianato. Sarà presentata una realtà nata all’interno dell’eco villaggio di Torri Superiore frazione di Ventimiglia(IM) denominata Mollette Craft che realizza originalissima oggettistica fatta a mano utilizzando materiale riciclato.

L’amore e la passione per la creatività producono orecchini, biglietti di carta, giochi, movil, borse in cotone e candele.

Un’ampia gamma di oggetti in continua evoluzione di idee e proposte che s’inseriscono in una collaborazione con la nostra cooperativa per offrire una vetrina ad un artigianato creativo.

GIORNATA MOLLETTE CRAFT