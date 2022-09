“Siddharta” al centro del prossimo aperitivo letterario della biblioteca Monticone di Canelli

Giovedì 29 settembre, nuovo appuntamento con gli aperitivi letterari

Il testimone passa a Paola Barbero che presenterà “Siddharta” il più famoso romanzo di H. Hesse, scrittore tedesco Premio Nobel per la Letteratura. Un nuovo cambio di registro che, dalla favola per adulti “I gatti di Cimafredda” della scorsa settimana, porta ad un’opera insuperata, un classico della letteratura, semplice nella lingua, ma ricchissimo di spunti di riflessione.

A seguire, dibattito e curiosità nel solito clima conviviale, accompagnati, per chi lo desiderasse, dall’aperitivo servito dall’Osteria dei Meravigliati. L’appuntamento è per le ore 18.30, in Via G.B. Giuliani 29, a Canelli. In caso di maltempo, l’incontro si terrò nei nuovi locali al secondo piano, circondati dagli scaffali dei libri che, con l’occasione, potranno essere presi in prestito.