Si conclude a settembre con molte iniziative, la prima stagione estiva di attività dell’associazione sportiva dilettantistica “Natura & Salute”.

Nata in primavera da un’idea del presidente dell’associazione Fabio Roberto, laureato in Scienze motorie, istruttore sportivo e docente di scuola secondaria di primo grado, “Natura & Salute” propone iniziative sportive per tutte le età: un modo per tenersi in forma pensando al benessere e non al solo risultato sportivo fine a se stesso, educare a stili di vita sani e favorire la socializzazione, consci del fatto che il legame tra salute, benessere e attività motoria sia strettamente interdipendente.

Ecco così che durante tutta l’estate sono state proposte lezioni di yoga e fit boxe nelle splendide vigne della tenuta Castello del Poggio di Portacomaro stazione, partner dell’associazione, ma anche corsi di ginnastica dolce, escursioni e attività motoria non agonistica per bambini e ragazzi, pensata per migliorare la coordinazione e la prestazione sportiva, divertirsi e stare insieme.

Una cinquantina gli associati fin dalle prime battute, con la prospettiva di crescere e proporre sempre nuove iniziative durante l’autunno e l’inverno.

“Uno degli aspetti importanti della nostra associazione – spiega il presidente Fabio Roberto – è che tutti gli istruttori sono laureati in scienze motorie oppure hanno patentini e qualifiche specifici per lo svolgimento dell’attività che propongono. Riteniamo infatti che sia importante offrire qualità e professionalità a chi ci dà fiducia”.

Tra i collaboratori dell’associazione, la guida escursionistica e istruttrice di nordic walking Gabriella Lago che nel corso dell’estate ha organizzato diverse escursioni sul territorio, ma anche in montagna e in altre località, raccogliendo grande soddisfazione dai numerosi partecipanti.

Lo stesso vale per le lezioni di Yoga proposte dall’istruttrice Valentina Damonte e quelle di fit boxe di Giorgia Appiano, una disciplina che unisce le movenze della boxe al fitness, una pratica ad intensità medio-alta che permette di ottenere ottimi risultati per il recupero e il mantenimento della forma fisica. Alessandro Poncini ha invece dedicato la sua professionalità di docente alla ginnastica dolce. Nel direttivo dell’associazione, anche Laura Avidano che si occupa della segreteria e della

comunicazione.

Le prossime iniziative

Venerdì 9 settembre ci sarà “Yoga alla luna piena”, una lezione di yoga nelle vigne, in notturna, illuminati dalla luna piena prevista in quei giorni. Il ritrovo sarà alle 20.45 nei pressi dell’ex Ciabot di Gianduja dopo il cimitero di Calliano, verso Castell’Alfero, proprio a ridosso dell’anfiteatro di vigneti Castello del Poggio. Dopo la lezione (costo 6 euro per associati, 8 euro per i non associati) ci sarà un “after dinner” con torta e tisane. Prenotazioni entro mercoledì 7 settembre.

Domenica 18 settembre, in occasione di “Golosaria” a Castell’Alfero, al mattino sono previste attività gratuite e aperte a tutti di ginnastica dolce, yoga e fit boxe alla terrazza del Castello, mentre al pomeriggio dalle 16 alle 17 attività motoria per bambini e ragazzi, merenda e a seguire letture animate nei giardinetti. Sarà un modo per provare liberamente e gratuitamente le attività

proposte dall’associazione e prendere informazioni sulla stagione autunno-invernale.

Domenica 25 settembre, infine, a partire dalle 10 ci sarà la “Gustawalking”, camminata panoramica nell’anfiteatro di vigneti di Castello del Poggio, partner di Natura&Salute, con sede in Portacomaro stazione, cui seguirà visita in cantina con degustazione e pranzo in terrazza a ridosso dei vigneti.

Per info su prenotazione e costi si possono contattare i responsabili dell’associazione Fabio 3338912946, Gabriella 3332387218, Laura 3284626703 (mail asdnaturaesalute@gmail.com FB

https://www.facebook.com/naturaesaluteasd