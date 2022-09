Si chiude la stagione paliesca, Carlo Sanna vince a Castel Del Piano

Domenica scorsa si sono disputati gli ultimi due appuntamenti della stagione paliesca, che dopo la corsa di Asti si è spostata a Castel Del Piano e a Bomarzo.

Al Palio di Castel Del Piano vince Carlo Sanna, fantino che ha montato la gavardina con i colori di San Pietro ad Asti. Il fantino, che montava il cavallo Veranu per la contrada borgo, parte in prima posizione amministrando il vantaggio per tutti i giri di pista. Vittoria invece di Rocco Betti su Trikke nel Palio di Bomarzo, che porta in trionfo i colori di Borgo, al termine di una mossa particolarmente elaborata.