Si abbassa l’affluenza: alle 19 hanno votato poco più della metà degli aventi diritto (era il 62,04% nel 2018)

Situazione nettamente ribaltata rispetto alle ore 12, per quanto riguarda l’affluenza nell’Astigiano a queste elezioni politiche. Alle ore 19 hanno votato infatti il 54,18 % (nelle elaborazioni della Prefettura mancano ancora i dati del capoluogo nda) degli aventi diritto, una percentuale nettamente più bassa rispetto alle politiche del 2018, dove alle urne alle 19, si erano recati il 62,04% degli elettori.

L’affluenza nell’astigiano è comunque più alta rispetto alla media nazionale, che si attesta al 51,11%.

Nel capoluogo ha votato il 50,45% degli aventi diritto, a Canelli il 51,39 %, a Nizza il 51,76%, a San Damiano il 51,84 %, a Moncalvo il 57,35% e a Villanova il 54,97%.

Nell’Astigiano gli aventi diritto al voto sono 159.389 (77.527 maschi e 81.862 femmine). Ricordiamo che per la prima volta è identico il corpo elettorale per le elezioni di Camera e Senato, dal momento che anche i diciottenni potranno votare per la camera alta.

Per votare c’è tempo fino a stasera alle ore 23.