Settimana intensa ad Asti in vista delle elezioni del 25 settembre

Si avvicinano le elezioni politiche anche ad Asti, ed è tempo per i partiti di presentare candidati e programmi in vista delle elezioni del 25 settembre prossimo.

Il Pd ha presentato i propri candidati

Ieri, in Municipio, il Partito Democratico ha presentato la candidatura di Andrea Ghignone al collegio uninominale di Asti per la Camera dei Deputati. Durante l’incontro è stato illustrato il programma del Partito Democratico con idee e temi per il territorio.

Il capogruppo Francesco Lollobrigida ad Asti

Oggi, alle ore 19,30, presso il Bar Hard in Via dei Cappellai 9 ad Asti , sarà presente il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati on. Francesco Lollobrigida. All’incontro saranno presenti il Segretario Regionale Fabrizio Comba e il candidato nel collegio uninominale di Asti-Alba-Bra Marcello Coppo insieme ai candidati sul proporzionale Monica Ciaburro, Enzo Amich e Federica Barbero oltre agli amministratori e militanti di Fratelli d’Italia.

Paolo Ferrero alla Casa del Popolo per il lancio della lista Unione Popolare

Oggi, alle ore 18 alla Casa del Popolo di Asti in via Angelo Brofferio interverrà Paolo Ferrero, già ministro con il governo Prodi e vice presidente sinistra europea per il lancio della campagna politica di Unione Popolare, soggetto politico di Luigi De Magistris. All’ iniziativa parteciperanno anche i candidati al parlamento della regione Piemonte.

Giornata astigiana per il candidato del terzo polo Scalfarotto

Mercoledì si terrà una giornata di visite e presentazioni per Ivan Scalfarotto, candidato al Senato nel collegio proporzionale del Piemonte 2. Alle 9,30 Scalfarotto arriverà ad Asti davanti al Palazzo della Provincia per una passeggiata nel centro storico . Alle 11, visita alla FRA Production SpA – Dusino San Michele, alle 12,30 visita alle Cantine Bava di Cocconato. Alle 16.30, visita al Museo Paleontologico di Asti. Alle 18,30 a Nizza Monferrato, apericena presso Officina Burghe’. Alle ore 15,00 ci sarà una visita ufficiale, riservata, in Prefettura, quale Sottosegretario agli Interni con il Prefetto, il Questore ed i Comandanti provinciali delle Forze dell’ordine.

Italexit presenta i suoi candidati. Interverrà Nunzia Schillirò

Venerdì 9 settembre alle ore 16,45, presso la sala Platone del Comune di Asti in Piazza san Secondo ci sarà la presentazione dei candidati astigiani per le prossime elezioni politiche.

Franco Quaglia capolista candidato al Senato, collegio plurinominale Piemonte 2. Chiara Chirio candidata al collegio uninominale per il Senato ed Elena Bobbio candidata per il collegio uninominale per la Camera dei Deputati.

Interverrà il vice Questore sospeso Dottoressa Nunzia Alessandra Schillirò vice questore sospesa dalla Polizia nel settembre 2021 quando dal palco di una manifestazione dichiarava illegittimo il certificato verde.

Ora la dottoressa Nunzia Schillirò è candidata con italExit nel collegio di Torino per il Senato.

Parteciperanno inoltre tutti i candidati del collegio della provincia di Alessandria e Cuneo. Venerdì’ 16 Settembre è prevista anche la presenza del Dott. Giovanni Frajese in provincia di Asti.