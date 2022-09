Serata alpina del Gruppo Asti Sbocchi Nord, consegnati i riconoscimenti per l’impegno durante la pandemia

Piero Bosticco, capo del “Gruppo Asti Sbocchi Nord” della Sezione ANA di Asti, ha radunato i suoi Alpini per una serata conviviale in cui sono stati consegnati i riconoscimenti dell’ANA Nazionale per le Penne Nere ”Per il costante impegno profuso durante l’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 e per le numerose attività svolte nell’intento di aiutare la popolazione a superare la pandemia, si conferisce la spilla ricordo dell’Associazione Nazionale Alpini, unitamente all’attestato, in segno di Riconoscenza”.

A ricevere tale onorificenza sono stati: Secondo Binelli, Fernando Del Raso, Salvatore Giovani Faita, Sergio Gallo, Giacomino Gai e Fabio Raviola. Nel corso della serata Fabio Raviola ha consegnato al Capogruppo Piero Bosticco il libro edito dagli alpini del 95° corso A.U.C. della scuola Militare Alpina.

Nella foto: Il Gruppo di Penne Nere di “Asti Sbocchi Nord” intervenuti alla serata.