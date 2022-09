Sei qualificati astigiani per i prossimi Campionati Mondiali di Plogging

Tutti pazzi per il plogging: si sta diffondendo sempre di più nell’Astigiano la pratica della corsa abbinata alla raccolta dell’immondizia che si incontra nelle uscite di allenamento.

Si torna dunque a parlare di plogging, dopo il successo del suo originale “Giro d’Italia” che con un evento memorabile ha fatto tappa lo scorso maggio ad Asti, questa volta per annunciare che sono ben sei i qualificati nostrani che parteciperanno al World Plogging Championship in programma dal 30 settembre al 2 ottobre a Villar Perosa, in provincia di Torino, per un evento unico nel suo genere che unisce atleti professionisti e runner amatoriali accomunati dal desiderio di unire lo sport all’attenzione alla sostenibilità ambientale.

I sei “ecorunners” astigiani che parteciperanno alla seconda edizione dei campionati del mondo sono Mara Viizzo (Dynamic center), Renato Dioda’ (Mezzaluna APD), Secondo Balsamo (ASD gruppo podisti albesi) e Michele Narciso (Gate Cral Inps), alla loro seconda qualificazione mondiale, insieme alle new entry Simona Scarrone e Claudia Solaro, alias Giornarunner, entrambe tesserate per la Vittorio Alfieri Asti.

“Le fasi di qualificazione sono iniziate a marzo con 12 gare in quattro stati europei ( Italia Grecia Francia e Spagna) – spiega Michele Narciso, il trascinatore che ha portato il plogging dalle nostre parti e ha contagiato gli altri atleti con il suo entusiasmo – con cui gli atleti hanno potuto accedere alla selezione; una esclusiva plogging challenge ha poi permesso di creare una classifica per amatori di tutto il mondo con l’obiettivo aggiudicarsi uno dei 90 pettorali a disposizione per disputare la finale! Sono ben sei gli ecorunner astigiani che si sono messi in gioco ed hanno visto premiati i loro sforzi.”

Tecnicamente, la gara consisterà in una competizione paragonabile ad un trail di montagna con alcuni punti a quote importanti da raggiungere obbligatoriamente e per la durata di 8 ore. Il punteggio viene assegnato sommando km e dislivello positivo percorsi alla quantità e tipologia di rifiuti raccolti.

L’edizione 2021 vide la nicese Mara Viizzo realizzare la migliore prestazione atletica di giornata, un ottimo punto di partenza augurandoci sia di buon auspicio per l’edizione 2022.