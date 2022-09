Sedici le candidate a contendersi il titolo di “Damigella del Palio a … Teatro” 2022

Venerdì 7 Ottobre, sul palco del Teatro Alfieri, con inizio alle ore 20,45, saranno 16 (come nel 2010 e 2012) le candidate a contendersi il titolo di “Damigella del Palio a … Teatro” 2022 e così succedere sull’Albo d’Oro a Francesca Villata della Torretta, la più votata nel 2019.

A chiusura delle iscrizioni hanno dato la loro adesione i Comitati Palio Baldichieri (Carlotta Rebaudengo), Castell’Alfero (Alice Nosenzo), Cattedrale (Elisa La Manna), D.Bosco (Valery Bellesini), Moncalvo (Janica Shtereva), Nizza M.to (Irene Camera), S.Lazzaro (Martina Pizzuto), S.Martino/S.Rocco (Camilla Squassino), S.Marzanotto (Jessica Guzzon), S.Pietro (Beatrice Raviola), S.Secondo (Serena Basso), S.Silvestro, (Giorgia Springhetti), S.Caterina (Francesca Lorenzato), S.Maria Nuova (Chiara Venturini), Torretta (Eleonora Lupo) e Viatosto (Alessia Erbabona). Con i ritorni di Baldichieri (mancava dal 2016), Moncalvo, Nizza M.to e S.Marzanotto (assenti nel 2019). Per D.Bosco e Torretta, sempre presenti, si tratterà della 18a presenza in altrettante edizioni disputatea partire dal 2003. Seguono Nizza M.to e S.Martino/S.Rocco una volta in meno.

Nel 2019, con 14 damigelle in gara, il titolo era stato assegnato a Francesca Villata del Comitato Palio Torretta che aveva preceduto Roberta Pucciariello (S.Maria Nuova), Nicole Passera (S.Martino/S.Rocco), Giulia Varlotta (S.Lazzaro) e Letizia Scalzo (Viatosto).

La testata giornalistica “Il Canapo” dalle ore 24,00 di Martedì 27 Settembre e sino alle ore 24,00 di Mercoledì 5 Ottobre metterà “on line” sul proprio sito le fotografie delle “Damigelle” partecipanti che potranno essere votate (con limitazione contatti – 1 giornaliero per ciascun utente) per un ulteriore premio che sarà sempre consegnato sul palco dell “Alfieri”.

Con Silvio Quirico (come nel 2017) saliranno sul palco Franco Serpone (rettore vincente nel 1987 – 1991 – 1999 e 2001), Remigio Durizzotto (alzò il drappo nel 2008) e Alessandro Paroldi (responsabile corsa) a rappresentare il Comitato Palio S.Lazzaro, vincitore del Palio 2022. Nel consueto “siparietto” del “Rettore contro tutti”, che nelle precedenti edizioni della “Damigella” aveva avuto quali “inquilini” Maurizio Rasero (Tanaro – 2010), Davide Migliasso (S.Damiano – 2011), Franca Sattanino (2012), Giovanni Spandonaro (Torretta – 2013), Nicoletta Sozio (S.Caterina – 2014), Silvano Ghia (S.Paolo – 2015), Pierpaolo Verri (Nizza M.to – 2016), Filippo Riamondo (Moncalvo – 2018), Beppe Monticone (Cattedrale) e Federico Robino (Baldichieri) nel 2019. “Siparietto”, tre anni fa, eccezionalmente a “due piazze”.

Nel corso della serata, presentata da Beppe Giannini e Chiara Iannaccone, si provvederà a “celebrare” i successi dei Comitati Palio S.Caterina (Paliotto), Moncalvo (Miglior sfilata – Premio “Soroptimist”), Cattedrale (Miglior sfilata bambini) e S.Lazzaro (Sbandierata del Santo e Musici al Paliotto). Nel ricordo di Maddalena Spessa una sfilata che sarà proposta da “Ca’ Borgo” con i costumi di carnevale opera della ex Rettrice del D.Bosco. Immediatamente prima dell’ufficializzazione della “Damigella del Palio” 2022, è prevista la premiazione del 24° “Superprestige” – Trofeo “Allianz – Ag. Asti Madonia Maurizio” in cui compaiono tutti e 20 dei 21 Comitati Palio in attività. Per una classifica che, prima della “Damigella”, propone al comando Castell’Alfero che con 161 punti precede S.Secondo (151), S.Maria Nuova (129), Torretta (78) e S.Pietro (76). A seguire S.Damiano (59), Cattedrale (559; S.Caterina (52), D.Bosco (39), S.Marzanotto (36), S.Paolo (35), Tanaro (18), Moncalvo (16), Montechiaro (15), S. Martino/S. Rocco (12), Baldichieri (9) e Viatosto (7).