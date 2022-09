San Sebastiano Po, la Camminata dei Pom Matan

Domenica 11 settembre 2022 Cammini Divini di Augusto Cavallo by Nordic Walking Valcerrina in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune propone l’ormai tradizionale camminata del Pom Matan, escursione ad anello di circa Km. 12 sulle meravigliose colline di San Sebastiano, un nuovo percorso facile e molto piacevole immerso nella natura per ammirare la bellezza delle colline nei suoi più variegati aspetti.

Il ritrovo è previsto a partire dalle ore 8,30 in piazza Agnelli, frazione Caserma. La partenza sarà alle ore 9,30 con Guida Escursionistica Ambientale.

All’arrivo sarà possibile pranzare presso il Salone Polivalente con prelibatezze locali tra cui gli agnolotti di pom matan.

Costo per la sola partecipazione alla camminata: €. 7,00 cad.

Pranzo alla Pro Loco alla carta.

Per partecipare è consigliato abbigliamento comodo e scarpe sportive, repellente per zanzare e scorta d’acqua. Per chi lo desidera verranno messi a disposizione i bastoncini da Nordic Walking gratuitamente fino ad esaurimento disponibilità.

N.B.: la prenotazione è obbligatoria, sia per la camminata che per il pranzo finale.

Lo svolgimento è subordinato al rispetto delle normative antiCovid vigenti. I partecipanti dovranno avere con se i dispositivi di protezione individuale qualora richiesti.

Per info e prenotazioni:

Cavallo Augusto 339 418277 Guida Ambientale Escursionistica e Istruttore SINW

mail: augusto.cavallo66@gmail.com

Capello Anna 339 4800321

https://www.facebook.com/groups/1722191187995377

https://www.facebook.com/augustonordic



https://www.facebook.com/events/452490003456503