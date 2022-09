Il Borgo San Lazzaro vince il Palio di Asti 2022.

Giuseppe Zedde detto Gingillo ha letteralmente dominato la finale andando subito in testa e non mettendo mai in discussione la vittoria. Al secondo posto San Damiano d’Asti, terzo Montechiaro e quarta Santa Caterina, che ha provato a tenere testa al vincitore nei primi due giri, quinto San Pietro, a seguire San Paolo, Santa Maria Nuova, San Martino San Rocco e Don Bosco.