San Damiano sarà un comune sempre più digitale: in arrivo oltre 300mila euro per l’informatizzazione

Il Comune di San Damiano sarà sempre più all’avanguardia dal punto di vista della digitalizzazione. Questo anche grazie ai molti fondi che arriveranno da alcuni bandi del PNRR per rendere più smart la città. Oltre 300mila euro per alcuni progetti come l’uso delle piattaforme di identità digitale, l’adozione della piattaforma PagoPa, un cloud per le pubbliche amministrazioni locali. “Cerchiamo sempre più di essere all’avanguardia sotto il profilo digitale” ha affermato il sindaco Davide Migliasso.

Festa del volontariato

Torna domenica 9 ottobre la Festa del volontariato a San Damiano. Per tutto il giorno oltre 50 associazioni di volontariato e 15 società sportive operanti sul territorio faranno conoscere ai cittadini le proprie attività.

Ex FACIS

Continuano gli incontri tra l’Amministrazione e i proprietari dei capannoni ex Facis. La nota azienda tessile un tempo era nel novero dei “cavalli di razza” della moda italiana e dava lavoro ad oltre mille dipendenti. La produzione è cessata a cavallo tra gli anni ’90 e duemila ed è rimasto solo un contenitore fatiscente, una testimonianza di archeologia industriale come ce ne sono tante, purtroppo sul nostro territorio. Tra le proposte per risanare l’area, quella di spostare nei locali la locale caserma dei Carabinieri. Nel tempo si sono succedute anche diverse ipotesi, non ultima quella della realizzazione di un centro commerciale.

Nuovo parroco

Prenderà possesso rispettivamente sabato e domenica delle parrocchie di Cisterna e Ferrere il nuovo parroco, il sandamianese Mauro Canta, fino ad oggi viceparroco a San Pietro di Asti. Il sacerdote, originario di San Damiano, tornerà ad abitare nella sua città natale. Una rappresentanza del comune sarà presente ad entrambi gli eventi.