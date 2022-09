Sabato alle 18 si terrà la traslazione dei Palii 2020 e 2021, non disputati a causa del Covid

Si terrà sabato 17 settembre la traslazione dei sendalli del Palio, quelli del 2020 e del 2021, rispettivamente opera di Ottavio Coffano e Filippo Pinsoglio che non sono stati attribuiti a causa dell’annullamento della corsa a causa della pandemia.

I sendalli partiranno dalla Sala Giunta del Comune, dove sono attualmente custoditi, per giungere al Museo del Palio, in via Guglielmo Massaia, dove si terrà la cerimonia di consegna, presieduta dalla direttrice Barbara Molina. A scortare il Palio, un piccolo corteo con gli sbandieratori dell’A.S.T.A., il gruppo del Capitano del Palio, i vessilli dei rioni, borghi e comuni con i rispettivi rettori.