Sabato 8 ottobre la premiazione della settima edizione del Premio Piazzalfieri

La proclamazione degli esiti del Premio Piazzalfieri 2022, giunto alla settima edizione avrà luogo nella Biblioteca della Fondazione Centro Nazionale di Studi Alfieriani, Asti (Palazzo Alfieri) sabato 8 ottobre 2022 alle 17,00/19.00.

Fuori concorso sarà conferito il “Premio alla carriera letteraria” al prof. Elio Gioanola, docente emerito di letteratura italiana dell’Università di Genova, per il suo approccio innovativo e la particolare attenzione all’opera di Vittorio Alfieri.

Per il concorso letterario la Giuria, esaminate le 16 opere pervenute, ringraziando gli 11 diversi autori per la partecipazione, ha selezionato come la più meritevole la composizione poetica “L’UTOPIA DEL CAPITANO FERITO A MORTE CHE PARLA A UN SOLDATO MERCENARIO” di Osvaldo Cai, di La Loggia (TO). A norma del bando, l’Autore non può essere premiato essendo vincitore del Premio Piazzalferi 2021 ma la sua opera viene comunque segnalata al pubblico e alla stampa.

Viene istituito il Premio Speciale Piazzalfieri “Tempi di fraternità (odv)” per contributi particolarmente significativi dal punto di vista della promozione della cultura politica e dei diritti civili. Premio che a questo titolo viene attribuito al componimento “COM’ERI VESTITA?” di Ilaria Di Roberto, di Cori (LT).