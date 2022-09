Rotariani del Distretto 2032 riuniti all’ANFFAS di Asti

I locali dell’ANFFAS di Asti per una giornata sono stati teatro del Seminario del Distretto Rotary 2032 denominato “Welcome on Board – Pre-SIPE: Seminario d’Istruzione dei Presidenti Eletti.

Organizzato dal Governatore Eletto per l’anno rotariano 2023-24, l’albese Remo Gattiglia, nell’insolita sede astigiana di Piazza Lugano si sono riuniti tutti i presidenti eletti e alcuni rotaractiani dei Club Rotary del Distretto che comprende le provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Genova, Imperia, La Spezia e Savona. Il motivo dell’incontro al quale hanno partecipato anche i membri dello Staff distrettuale e gli Assistenti del Governatore, è stato il primo incontro formativo e informativo per consentire al Governatore e agli Assistenti un migliore affiatamento con i presidenti di Club.

Prima dell’inizio dei lavori Il Governatore Gattiglia ha consegnato a Marcello Follis, presidente dell’ANFFAS astigiana, un contributo per la realizzazione dei lavori di ammodernamento del salone teatro dell’edificio e una Paul Harris – onorificenza rotariana – come risarcimento dell’originale che alcuni anni fa gli fu sottratta durante un furto all’interno del suo Ufficio. All’incontro sono stati coinvolti anche alcuni ragazzi ospiti della struttura astigiana sempre seguiti dagli assistenti ANFFAS. Durante il “Welcome on Board”, Remo Gattiglia ha svelato i primi nomi dei

dirigenti rotariani che faranno parte della sua squadra: Ezio Porro (Segretario distrettuale – R.C. Alba), Cesare Girello (Tesoriere distrettuale – R.C. Alba), Alessandro Delucchi (Istruttore Distrettuale – R.C. Genova Nord), Fortunato Crovari (Presidente Commissione Rotary Fondation – R.C. Genova Est), Lorenzo Gallo (Responsabile eventi – R.C. Alba), Giorgio Gianuzzi (Prefetto Piemonte – R.C. Asti), Massimiliano Segala (Prefetto Liguria – R.C. Portofino ), Riccardo Lorenzi (Delegato alla pianificazione – R.C. Genova Nord).

[Nella foto di apertura Marcello Follis (a sinistra), riceve la PHF dal Governatore Eletto del Rotary Distretto 2032 Remo Gattiglia. Di seguito il gruppo dei Partecipanti al Pre-SIPE all’ANFFAS di Asti]