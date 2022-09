Rondò in Monferrato: i prossimi concerti ad Orsolina28

Prosegue nei prossimi giorni Rondò in Monferrato, rassegna di concerti solistici e d’ensemble di musica classica contemporanea, ospitata da Orsolina28 per il secondo anno consecutivo.

Ecco gli appuntamenti di venerdì e sabato 9 e 10 settembre.

VENERDÌ 9 SETTEMBRE – h. 18:30

Maria Grazia Bellocchio pianoforte

Gabriele Manca (1957)

Senti, aspetta! (2019)

Fabio Nieder (1957)

Five stanzas for a love song (2016)

Robert Schumann (1810 – 1856)

Waldszenen op. 82

Biglietto intero: 5.00€

Ridotto studenti: 1.00€

Prenotazioni concerto: info@divertimentoensemble.it

SABATO 10 SETTEMBRE – h. 21:00

PRIMO CONCERTO DEL XVIII CORSO DI DIREZIONE D’ORCHESTRA PER IL REPERTORIO PER ENSEMBLE DAL PRIMO NOVECENTO A OGGI

Maurizio Leoni baritono

Aleksandra Dzenisenia cymbalom

Divertimento Ensemble

Direttori selezionati dal corso

Franco Donatoni (1927 – 2000)

Spiri (1977)

Clara Iannotta (1983)

D’après (2012)

Stefano Gervasoni (1962)

Gramigna (2009 – 2015)

Peter Maxwell Davies (1934 – 2016)

Eight songs for a mad king (1969)

Photo Credits: Giovanni Daniotti