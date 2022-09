Ritorna a Ottiglio la Storica Fiera Bovina di Sant’Eusebio

Dopo il successo dello scorso anno, ritorna, domenica 2 ottobre, la Storica “Fiera Bovina di Sant’Eusebio” a Ottiglio, nell’area Fiere del campo sportivo.

La Fiera nasce alla fine del 1800 e prosegue, con successo, fino agli anni ’70 animando il territorio con espositori e visitatori da tutto il Piemonte e da altre regioni italiane. Nel 2021 la Fiera è stata ben accolta dalla cittadinanza ottigliese e dai turisti.

La Fiera Bovina di Ottiglio è molto più di un momento d’incontro tra allevatori e compratori: è un’occasione per la cittadinanza di riscoprire e valorizzare un patrimonio culturale ricchissimo. L’allevamento di bovini di razza piemontese, uno dei fiori all’occhiello del territorio, rappresenta un altissimo esempio di quel Made in Italy in cui l’innovazione tecnologica ha valorizzato una tradizione secolare di assoluta eccellenza. L’allevamento rappresenta, ancora oggi, un vero e proprio patrimonio culturale locale che mette al centro il benessere degli animali, la loro cura e quella del loro ambiente. Questo si traduce in carni con caratteristiche eccezionali, apprezzate in tutto il mondo.

La carne piemontese, di altissima qualità e con caratteristiche organolettiche uniche, è tra le più pregiate del mondo. A Ottiglio sono attualmente allevati più di 450 bovini di Razza Piemontese ad alta genealogia. La Fiera, che vuol essere un omaggio agli allevatori del paese e di tutto il Monferrato, mette al centro la Razza Piemontese, orgoglio del territorio, in un contesto paesaggistico bellissimo.

Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una zona dedicata alla mostra mercato con espositori di artigianato, modernariato, usato, artigianato e hobbisti creativi. L’esposizione è gratuita per tutti gli operatori.

Per prenotare la postazione contattare Manuela Gallocchio 3298217366. Anche quest’anno ci sarà il mercatino dei prodotti del territorio ed un’esposizione di trattori e attrezzature agricole storiche.

In orario 10–12 e 15–17 si potranno visitare gli Infernot privati e la Chiesa di San Germano.

Durante la giornata si terrà la cerimonia di premiazione per riconoscere le eccellenze ed il duro lavoro degli allevatori che, con grande impegno, tengono accesa una tradizione secolare. La giuria sarà composta da esperti del settore: medici veterinari, macellai, allevatori. Per poter partecipare gli allevatori dovranno garantire l’assoluto rispetto del benessere dell’animale in allevamento, durante il trasporto e in fiera.

Per i visitatori la Fiera Bovina di Ottiglio sarà un’occasione unica per trascorrere una giornata diversa tra le colline patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, dove scoprire la Razza Piemontese ed il suo allevamento basato sulla cura dei capi, assaggiare specialità locali, ed esplorare un territorio ben preservato, in cui uomo e natura convivono in equilibrio.

In occasione della Fiera, la Pro Loco di Refrancore offrirà un punto di ristoro con menù tipico monferrino, tra cui spicca il bollito misto di Razza Piemontese.

Programma della giornata

6,30-9 arrivo animali;

8:30 apertura al pubblico;

10,30/11 valutazione degli animali da parte della commissione ;

11,30 premiazione;

12,30 Gran menù con prodotti tipici e bollito misto presso lo stand della Pro Loco (per prenotare, contattare Marco al numero 3661157346).

Informazioni utili e aggiornamenti saranno pubblicati sui canali sociale del Comune di Ottiglio e della fiera.