Riprendono gli incontri degli Amici della Musica Beppe Valpreda

Il 3 ottobre riprendono gli incontri settimanali degli Amici della Musica Beppe Valpreda, una consuetudine che risale agli anni ’80 che è stata ripresa dopo la pausa della pandemia. L’Associazione, fondata nel 1978 e intitolata al melomane astigiano Beppe Valpreda, si ripromette di mantenere vivo nella nostra città l’interesse per la musica classica e operistica. Per questo un nutrito gruppo di appassionati si ritrova settimanalmente, e gli stessi soci si alternano per intrattenere i presenti con temi di carattere musicale, incontrare interpreti e compositori (in questa tornata è il caso del maestro Enrico Correggia), organizzare trasferte operistiche e concerti strumentali o vocali.

Da segnare che domenica 23 ottobre, alle 17 presso la sala-concerti dell’Istituto Verdi, con ingresso libero, sarà ospite degli Amici della Musica il tenore Massimiliano Pisapia che si esibirà accanto al soprano Lilia Gabdulshakirova e al maestro Achille Lampo al pianoforte.

Ecco la programmazione dell’autunno 2022 con relatori e argomenti trattati, gli incontri si tengono presso il Polo Universitario Rita Levi Montalcini in piazza De André il lunedì alle 17 con ingresso libero a tutti gli interessati.

Per ulteriori informazioni telefonare al 3391400872.

OTTOBRE:

3 – Il teatro di Bayreuth e la famiglia Wagner (Pier Giorgio Bricchi)

10 – Enrico Correggia: Terra e tempo. Vita e ricordi di un compositore

17 – Presentazione della Thaïs di Jules Massenet (Franco Colombo)

24 – Sinfonie avanti l’opera. Operisti alla prova strumentale (Marco Demaria)

31 – Compositrici nonostante tutto (Maria Claudia Bergantin)

NOVEMBRE:

7 – Medici e medicina nell’opera (Roberto Masoero)

14 – Le opere al Teatro Regio di Torino: Don Giovanni di W. A. Mozart (Enzo Demaria)

21 – Interconnessione fra arte e musica (Guido Giuglardi)

28 – Storia dei teatri del Piemonte (Alberto Bazzano)

DICEMBRE:

5 – Presentazione del Don Bucefalo di Antonio Cagnoni (Fabio Poggi)

12 – Sinfonia n. 3 “Scozzese”, opera 56, di Felix Mendelssohn (Leonardo Palilla)

19 – Assemblea dei Soci in regola con il tesseramento 2022, ed elezioni per il rinnovo del

Consiglio Direttivo e del Collegio Revisori dei Conti – biennio 2023-2024.

Fonte immagine https://it.depositphotos.com/