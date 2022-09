Riprendono a settembre gli incontri del Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese

Venerdì 16 settembre alle 18, al Castello di Cisterna, Cristina Quaranta presenterà “Il vignaiuolo. Stralci di vita”. Ne discuterà con Roberto Savoiardo. L’ incontro è promosso dal Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese e rientra nel percorso “Vecchie e nuove R-Esistenze – Art. 3: uguali e diversi”.

L’iniziativa è il primo appuntamenti per il 20° Anniversario del Cisterna d’Asti doc. A partire dal diario di Matteo Bonino, viticoltore vissuto in fraz. Riassolo di Vezza tra fine ‘800 e inizio ‘900, il libro racconta un territorio e di un’epoca. Non solo, grazie alle ricerche della curatrice, si risale indietro nel tempo fino ad arrivare agli antenati di questa famiglia. La terra, il lavoro, la fatica, il ruolo della donna… raccontate anche attraverso documenti storici che delineano le condizioni di vita nel Roero. Le diverse sfaccettature negli ultimi secoli emergono nelle pagine di questo lavoro la cui vendita sarà devoluta a La collina degli Elfi di Govone. Cristina Quaranta,

torinese e roerina in egual misura, è costumista teatrale col vizio di scrivere atti unici per rievocazioni storiche. Cerca nella Storia del ‘700, o meglio negli archivi, tutto ciò che riguarda “le donne del popolo” che per qualche motivo hanno lasciato traccia a seguito della vita cattiva oppure onesta e tribolata che si sono trovate a condurre. Ogni cosa di loro, infatti, anche la più banale come “la dote, il fardello o il testamento” o l’arresto e la detenzione nelle Torri, ci può raccontare un’esistenza. Ha vinto il premio letterario Carlo Alberto Dalla Chiesa 2007 e collabora alla rivista Roero Terra Ritrovata nata per la salvaguardia e la diffusione della memoria storica del territorio. Roberto Savoiardo, educatore con la passione per la ricerca storica ed il giornalismo locale. Collabora con il settimanale Gazzetta d’Alba, il bimestrale Il paese, la rivista Langhe. E’ tra i fondatori della rivista di storia locale Roero terra ritrovata. Per l’Araba Fenice ha pubblicato anche La ‘Merica sui bricchi e “Alfredo Battaglino. Un prete tra gli alpini”.

Venerdì 23 settembre – ore 21 – Maurizio Molan presenterà “Tra due mari. Storie di uomini, stretti e canali” (Libreria Geografica). Ne discuterà con Luca Anibaldi.

Gli incontri – gratuiti, aperti a tutti e validi per l'aggiornamento degli insegnanti di ogni ordine e grado