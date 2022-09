Ripartite le esperienze all’estero dell’Istituto Monti: è la volta di Germania e Irlanda

I primi a ripartire erano stati 21 studenti di spagnolo con uno stage a Madrid già nel mese di marzo 2022. Avevano tanta voglia di tornare alla normalità, ma anche qualche timore dovuto all’incertezza della situazione; sono poi rientrati pienamente soddisfatti, con rinnovato entusiasmo per la lingua e il mondo spagnoli, e soprattutto consapevoli della riconquistata libertà di viaggiare.

A luglio quattro alunni della attuale classe V LB (insieme con tre alunni dell’Istituto Giobert) hanno partecipato ad uno scambio linguistico e culturale organizzato dal Comitato di Gemellaggio di Biberach/Riß, la città tedesca gemellata con Asti, e promosso dal Comune di Asti. Si tratta di un’iniziativa che esiste da quasi vent’anni, offerta ogni anno a studenti provenienti da tutte le città europee gemellate con Biberach, ripresa la scorsa estate dopo due anni di pausa forzata a causa della pandemia. Ospitati presso famiglie locali, i ragazzi hanno frequentato un corso intensivo di lingua e partecipato ad un ricco programma pomeridiano immersi in un’atmosfera internazionale, a contatto con coetanei non solo tedeschi ma provenienti anche da Francia, Polonia, Inghilterra e Georgia.

Nella prima metà settembre è stata la volta di due stage linguistici, uno a Dublino e uno a Würzburg, in Alta Baviera, che hanno registrato entrambi la partecipazione di 42 studenti dell’Istituto. In particolare, lo stage linguistico curato dalla prof.ssa Maria Teresa Promis è stato la prima esperienza in Germania per tutti, con la formula classica: soggiorno presso famiglie locali, lezioni al mattino e nel pomeriggio attività varie alla scoperta della città e dei suoi tesori, compresa la visita alla famosa Residenza barocca e una salita all’antica fortezza che domina il centro storico, con drammatizzazione e rievocazione storica “in costume”.

Per gli alunni di quarta e quinta le lezioni hanno integrato un interessante Percorso per lo sviluppo delle Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) legato a tematiche inerenti il mondo della pubblicità.

Per tutti, infine, la gita a Bamberg con passeggiata nell’animato centro storico, patrimonio dell’UNESCO dal 1993, e a seguire la visita guidata ad un birrificio artigianale vincitore di molti premi qualità, tra cui la medaglia d’argento alla World Beer Cup 2022.

Particolarmente vivaci la partecipazione e l’interesse degli studenti, che hanno avuto finalmente la possibilità di un primo contatto con il mondo tedesco e di un riscontro delle competenze acquisite a scuola.

Vivendo con le famiglie ospitanti hanno sperimentato una nuova quotidianità, si sono confrontati con un’altra cultura e hanno naturalmente migliorato il loro tedesco.

In attesa dei prossimi appuntamenti, previsti per la primavera 2023, con uno stage in Francia, ad Antibes, e un nuovo stage in Spagna, tutti gli studenti ripartono con rinnovata motivazione allo studio, e non solo delle lingue.