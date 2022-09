Rieletto Andrea Giaccone, secondo mandato per la Lega: “Pronto a fare squadra con Marcello per il territorio”

Grande soddisfazione per il deputato della Lega Andrea Giaccone, che riesce a riconfermarsi per la seconda legislatura alla Camera dei Deputati. Un’elezione arrivata nel listino proporzionale, dove il già deputato era in terza posizione nel listino guidato da Riccardo Molinari.

“Porta bene fare gli assessori nella Giunta Rasero” scherza. Giaccone infatti era stato predecessore di Marcello Coppo alla sicurezza, sostituito dal compagno di partito Marco Bona.

“Sono molto contento di fare squadra con Marcello, una persona a cui ci lega, oltre che una lunga militanza politica, anche una solida amicizia. Credo possa essere un valore aggiunto avere due parlamentari di centrodestra che faranno sinergia per il territorio”.

Tra gli obiettivi di questa legislatura una particolare attenzione per la parte nord dell’Astigiano: “Mentre il sud Astigiano ha un forte traino da quando è diventata zona Unesco, il nord necessita di una serie di azioni per lo sviluppo, a partire da infrastrutture importanti per il territorio”.

Andrea Giaccone parla poi dell’importanza del settore turistico per il nostro territorio, grazie anche all’opera che potrà fare Massimo Garavaglia, attuale ministro del Turismo che giocherà un ruolo importante anche nel prossimi governo: “C’è molto lavoro da fare sotto questo aspetto – afferma – non ultima una legge sulle manifestazioni storiche che , come ha sottolineato il sindaco, tuteli il nostro Palio”.

Cosa si aspetta la Lega dal prossimo Governo Meloni? “Abbiamo alcuni punti molto chiari sul tavolo: contrasto all’immigrazione illegale, lotta al caro bollette, quota 41, un fisco più equo e autonomia differenziata. Credo che ci siano tutti i pressuposti per avere in Fratelli d’Italia un ottimo partner di Governo”