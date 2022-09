Renato Bircolotti, mossiere del Palio: “Ecco le regole per domenica: fantini, state in posizione altrimenti vi lascio al canapo” (videointervista)

Sarà il sedicesimo Palio all’attivo. quello che si correrà domenica, per Renato Bircolotti. Il Palio di Asti deve tanto al mossiere di Castiglion Fiorentino così come Bircolotti è cresciuto professionalmente nella nostra città per poi affermarsi in tutte le piazze di Palio della penisola, non ultima, il 2 luglio scorso, quella di Siena.

Arrivato ad una esperienza notevole (86 mosse nei diversi palii d’Italia), Bircolotti è oramai nella posizione di non dover più dimostrare nulla e quindi chiede massima serietà ed impegno ai fantini nella corsa di domenica.

“Le regole sono chiare, in prima fila dritti si parte, in seconda dritti si parte. Rimanete in posizione al canapo altrimenti si va casa” afferma perentorio aggiungendo “quello del mossiere non è un lavoro, come qualcuno ha espresso: è la passione e il divertimento che mi ha condotto fino qui. Ora però posso vedere le cose con distacco e posso decidere come interpretare il mio ruolo. Posso decidere di continuare o smettere. Vincoli non ne ho”.

Ecco l’intervista completa: