Regione Piemonte, presentati 457 emendamenti per il disegno di legge “Allontanamento zero”

L’assemblea regionale ha iniziato l’iter per l’esame del disegno di legge 64/2019 “Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti”, che era stato richiamato in Aula prima di terminare l’istruttoria in commissione Sanità, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio. Gli emendamenti depositati al momento sono 457.

Respinta la richiesta di rinviare il provvedimento in Commissione per un ulteriore approfondimento così come sono state respinte anche le numerose istanze di sospensiva presentate dalle opposizioni.

L’esame del Ddl proseguirà nella prossima seduta di Aula.