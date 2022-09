E’ Simone Nosenzo, sindaco di Nizza Monferrato, il nuovo vicepresidente della Provincia.

La nomina è arrivata con il decreto di nomina del presidente, Maurizio Rasero, con cui sono state attribuite anche le deleghe agli altri consiglieri comunali. (il consigliere Mario Malandrone non ha accettato deleghe). Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito.