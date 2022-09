Provincia di Asti, soggiorni marini in riviera adriatica: un successo anche in settembre

Domenica 18 settembre si sono conclusi con successo i Soggiorni marini della Provincia rivolti ai cittadini over 65 residenti nei comuni del territorio. Tra giugno e settembre si sono alternati presso gli hotel Kent, Butterfly e Belvedere, situati rispettivamente a Riccione, Rimini e a Misano Adriatico, gli oltre 100 ospiti che hanno aderito all’iniziativa, giunta quest’anno alla 40^ edizione.

“L’edizione 2022 ha superato ogni più rosea aspettativa – commenta il neo presidente Maurizio Rasero – e sono lieto che un progetto di socializzazione così longevo e importante per il benessere psico-fisico dei nostri ospiti sia stato accolto con nuovo immutato entusiasmo, nonostante la parziale interruzione causata dalla pandemia. E’ un progetto che già seguivo anni fa in qualità di Assessore provinciale al Turismo, Politiche giovanili e Sport ed è quindi con grande piacere che domenica ho voluto salutare gli ospiti di ritorno dalla Riviera. Aver implementato l’offerta con nuove possibilità di svago a prezzi accessibili è una ulteriore soddisfazione che ci sprona a riproporre la stessa formula anche per il prossimo anno”.

I tre soggiorni hanno previsto un pernottamento di 14 notti in pensione completa, viaggio di andata e ritorno in autobus GT, assicurazione sanitaria RC, unitamente al servizio spiaggia di fronte all’hotel. La comodità dei mezzi pubblici della Riviera ha inoltre consentito di usufruire delle cure termali negli stabilimenti di Rimini e Riccione.

La direzione tecnica dell’iniziativa è stata affidata all’Agenzia di viaggi e turismo “Travel Friends” di Vicenza, specializzata in viaggi di gruppo per la terza età.