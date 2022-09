Provincia di Asti: avviati i lavori di messa in sicurezza sulla SP 6

Hanno preso avvio nei giorni scorsi le operazioni di messa in sicurezza del tratto lungo la S.P. 6, nei comuni di Canelli, Moasca e San Marzano Oliveto.

Il tratto attualmente terminato, per una lunghezza complessiva di oltre 2 chilometri e una larghezza media di 7 metri, è costato all’Amministrazione Provinciale di Asti la somma di 265.000 euro alla luce del ribasso offerto (12,17%).

La ditta che ha eseguito il lavoro è Costrade di Saluzzo.

Il Presidente della Provincia di Asti, Maurizio Rasero, e il Vice Presidente nonché consigliere provinciale con delega alla Viabilità, Simone Nosenzo, dichiarano soddisfatti: “Dopo tutte le problematiche legate all’aumento dei prezzi siamo riusciti a cominciare le asfaltature in questo primo lotto, su un tratto di strada importantissimo e che ogni giorno deve farsi carico di flussi veicolari fondamentali per la filiera enomeccanica del comparto del Sud Astigiano oltre che l’arteria principale di collegamento per tutta la Val Bormida”.