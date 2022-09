Bilancio positivo per l’Agrifiera “Polli e Buoi dei Paesi Tuoi” di Tonco andata in scena domenica scorsa. Un folto pubblico ha partecipato alle numerose proposte lungo tutto l’arco della giornata: dall’esposizione di mezzi agricoli nuovi e d’epoca e capi di bestiame al battesimo della sella, dagli spettacoli musicali alla mostra-mercato di prodotti tipici e di artigianato locale. Particolarmente apprezzato il laboratorio didattico “Piccoli animali della fattoria” che ha attirato oltre cento bambini e molta curiosità per l’attrazione di fine pomeriggio del giro in mongolfiera.

Non sono mancate mostre fotografiche e allestimenti artistici: “Street Photography” della Polisportiva Cr Asti (inaugurata sabato 17 settembre e ancora visitabile sabato e domenica 24 e 25 settembre dalle 15 alle 19) e “Dutur, così per sempre nei nostri cuori” curata da Giuseppe Comotto dedicata al dottor Gaia, storico medico condotto del paese rimasto nei ricordi di tutti i tonchesi.

di 9 Galleria fotografica Agrifiera Tonco 2022









Successo anche per le visite guidate alle aziende agricole locali (Azienda agricola F.lli Gallia, Azienda Agricola Marletto, Azienda agricola Il Tonchese), le vere protagoniste della rassegna con le eccellenze di razza bovina piemontese e polli a collo nudo. Tra le visite anche quella al Circolo Ippico La Ciocca, altro orgoglio tonchese. E proprio a Sandro Bevilacqua (fondatore del maneggio) e a sua moglie Mirella Capra sono andate le fasce di Mister e Miss Agricoltura per il loro profondo impegno e lavoro nell’ambito della valorizzazione del territorio.

L’Agrifiera ha visto anche il debutto della Pro Loco di recentissima costituzione. Con un anticipo già il sabato sera con cena e concerto del gruppo B-side, la Pro Loco ha fatto il pienone anche al pranzo e alla cena della domenica. Il gruppo musicale “Quadri Rotti” ha concluso la due giorni di festeggiamenti.